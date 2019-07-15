ИА «Ореанда-Новости» В столичном зоосаде появился на свет детёныш голубого барана. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Это первый детёныш этого вида, который родился в зоопарке, как отмечается, он может в будущем отправится в один из российских или европейских зоосадов.

Специалисты уже провели осмотр малыша, его вес составляет полтора килограмма. Отмечается, что самцу голубого барана менее двух недель. Этот вид, как пояснили, встречается достаточно редко в коллекциях зоопарков. В московском зоосаде удалось создать пару, которая успешно размножается.