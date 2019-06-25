ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Валдис Пельш стал почётным профессором Московского государственного университета.



О присвоении Пельшу этого звания стало известно на церемонии вручения дипломов выпускникам этого года. Ректор МГУ Виктор Садовничий, комментируя звание профессора для Пельша, вспомним, как телеведущий именно в МГУ исполнил свою первую драматическую роль.



Сам Пельш отметил, что даже несмотря на то, что он выпустился свыше 30 лет назад, связь с МГУ не разрывалась никогда.