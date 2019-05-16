16.05.2019, 10:12
Вашингтон призвал Турцию «не подлизываться» к России
ИА «Ореанда-Новости» Конгресс США призвал Турцию «не подлизываться» к России, а также отказаться от планов по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующую резолюцию подготовили в конгрессе. Об этом передаёт агентство Reuters.
Отмечается, что члены палаты представителей конгресса США призвали главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана избегать сотрудничества с Россией по вопросам обороны из-за того, что такой союз может негативно сказаться на американо-турецких отношениях и роли государства в НАТО.
Глава комитета палаты по международным делам, представитель Демократической партии Элиот Энгель заявил, что «неприемлемо подстраиваться» под президента России Владимира Путина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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