Соответствующую резолюцию подготовили в конгрессе. Об этом передаёт агентство Reuters.

Отмечается, что члены палаты представителей конгресса США призвали главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана избегать сотрудничества с Россией по вопросам обороны из-за того, что такой союз может негативно сказаться на американо-турецких отношениях и роли государства в НАТО.

Глава комитета палаты по международным делам, представитель Демократической партии Элиот Энгель заявил, что «неприемлемо подстраиваться» под президента России Владимира Путина.