ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подводя итоги своего председательства в Совете Безопасности в июне, глава российского Постпредства отметил, что месяц прошёл «гладко», а его главным событием стало заседание высокого уровня по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Отвечая на вопросы о предстоящей встрече в Хельсинки президентов Трампа и Путина, Василий Небензя выразил надежду, что этот долгожданный саммит позволит миру «вздохнуть спокойно». Он сказал, что предметом переговоров будут российско-американские отношения, которые, по его мнению, «оставляют желать лучшего», а также Сирия, Ближний Восток и иранская ядерная программа. Он отказался назвать нынешние отношения двух держав новой «холодной войной», поскольку сегодняшняя ситуация гораздо сложнее, чем в то время, когда мир был двуполярным, «всё было предсказуемо, каждый знал, как разговаривать с партнёрами, да и с врагами». Российский дипломат считает, что встреча президентов станет только началом: «за ней должен последовать интенсивный диалог».

Отвечая на вопросы журналистов, Небензя сказал, что в России возмущены решением США на два миллиона сократить свой взнос в бюджет Контртеррористического управления ООН. Вашингтон также отказался прислать на первую в истории ООН конференцию по борьбе с терроризмом делегацию высокого уровня, которая открылась сегодня. Там возмущены нежеланием ООН включать в число участников встречи представителей гражданского общества, которое, якобы, вызвано давлением Москвы. Российский постпред отверг эти обвинения и добавил, что гражданскому обществу не место на мероприятии, где идёт «профессиональный диалог».



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Вчера государства-члены Организации по запрещению химического оружия наделили её полномочиями не только устанавливать факты применения химоружия в Сирии, но и выявлять виновных. Россия голосовала против и вот почему: по словам Василия Небензи, это решение наделяет технический секретариат функциями установления вины, хотя его сотрудники не обладают необходимой для этого квалификацией. Таким образом, утверждает представитель России, этого права лишается Совет Безопасности - тот орган, который как раз и обладает соответствующими полномочиями. «Это неправильное решение…, оно скажется на ходе политических дискуссий по Сирии», - заявил Небензя. В связи с эскалацией вооружённых действий на юге страны, которая вызывает тревогу в ООН, он отметил, что режим деэскалации, установленный при посредничестве России, носил временный характер.

Он подтвердил, что Москва не видит военного выхода из сирийского кризиса, а в качестве приоритетов выделил ликвидацию террористов и уверенное продвижение по политическому пути.