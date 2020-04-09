Заявлено, что весной в районе Круго-Байкальской железной дороги (КБЖД) каждый год появляются медведи. Пробудившиеся ото сна хищные животные спускаются к Байкалу, привлечённые запахом еды, которую путешественники привозят с собой.Сообщается, что. Мужчине пришлось взобраться на дерево и вызвать спасателей. Животное ушло с место ночевки путешественника лишь после того, как услышало звук мотора аэролодки. Указано, что путешественник травм не получил.