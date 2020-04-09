09.04.2020, 09:08
Вблизи Байкала голодный медведь загнал россиянина на дерево
ИА «Ореанда-Новости». Медведь, который проснулся после спячки, вблизи Байкала вынудил туриста залезть на дерево, рассказывают в информационной службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", сообщает РИА Новости.
Заявлено, что весной в районе Круго-Байкальской железной дороги (КБЖД) каждый год появляются медведи. Пробудившиеся ото сна хищные животные спускаются к Байкалу, привлечённые запахом еды, которую путешественники привозят с собой.
Сообщается, что седьмого апреля животное съело продукты туриста, который ночевал на берегу в палатке. Мужчине пришлось взобраться на дерево и вызвать спасателей. Животное ушло с место ночевки путешественника лишь после того, как услышало звук мотора аэролодки. Указано, что путешественник травм не получил.
Заявлено, что весной в районе Круго-Байкальской железной дороги (КБЖД) каждый год появляются медведи. Пробудившиеся ото сна хищные животные спускаются к Байкалу, привлечённые запахом еды, которую путешественники привозят с собой.
Сообщается, что седьмого апреля животное съело продукты туриста, который ночевал на берегу в палатке. Мужчине пришлось взобраться на дерево и вызвать спасателей. Животное ушло с место ночевки путешественника лишь после того, как услышало звук мотора аэролодки. Указано, что путешественник травм не получил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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