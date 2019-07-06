ИА «Ореанда-Новости». Родственники российского актёра Дмитрия Марьянова потребовали от вдовы Ксении Бик шесть миллионов рублей. Женщина рассказала об этом в программе «Далёкие близкие», пишет «МК».



Она рассказала, что после смерти артиста пыталась установить отношения с его отцом и сыном, однако безуспешно.



Недавно вдова получила документы, по которым должна им крупную сумму денег. Долг составляет около 6 миллионов рублей. Однако она заявила, что собирается делить имущество на равные части.