Нелли Кобзон отметила, что смерть народного артиста СССР она восприняла довольно тяжело. Также нелегко было организовать свою собственную жизнь после ухода мужа. Однако, шестидесятивосьмилетняя вдова смогла мобилизоваться. В последнее время общественность всё чаще видит Нелли Кобзон на различного рода мероприятиях: театральные премьеры, светские и благотворительные вечера. Медийная персона и артистка разговорного жанра много времени и средств тратит на благотворительное дело. Ещё при жизни Иосиф Кобзон успел организовать фонд помощи, однако, болезнь отнимала много времени у артиста, поэтому заниматься благотворительностью вплотную не приходилось. После смерти мужа Нелли Кобзон взялась за фонд самостоятельно.

Вдова артиста также отметила дальновидность умершего супруга в вопросах финансов. Решение Иосифа Кобзона поделить имеющиеся у него капиталы в равных долях между родственниками вдова считает решением мудрым и взвешенным. Таким образом, удалось избежать ссор между многочисленными родными и близкими Иосифа Кобзона. Также Нелли Кобзон отметила, что артист приготовил всё для собственных похорон заблаговременно.

Стоит отметить, что артист скончался год назад после продолжительной болезни. Сегодня, 11 сентября, Иосифу Кобзону исполнилось бы восемьдесят два года.