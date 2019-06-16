ИА «Ореанда-Новости» Королевский военно-морской флот Великобритании собирается отправить в район Персидского залива 100 бойцов спецподразделений для защиты британских кораблей. Это вызвано ростом напряжённости в этом регионе, который наблюдается после атаки на два нефтяных танкера в акватории Оманского залива, которая произошла 13 июня.

Местом дислокации морских пехотинцев станет британская военно-морская база в Бахрейне, открытая в 2018 году. Спецназовцы будут патрулировать воды Персидского залива выходить на военных судах и защищать проходящие через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, военные и торговые корабли Великобритании.

Ранее Лондон предъявил Ирану обвинение в причастности к взрывам в Оманском заливе. 14 июня министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что «почти наверняка» суда подверглись нападению со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.