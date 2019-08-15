ИА «Ореанда-Новости» Великобритания запретила поставлять в Россию подводные погружаемые аппараты и вспомогательное оборудование. В качестве причины введения запрета британское управление по контролю за экспортом указывает возможную угрозу функционированию подводных кабелей со стороны россиян.

«Новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, а также сопутствующих технологий, программного обеспечения и оборудования в Россию вступают в силу 14 августа 2019 года, – сказано в сообщении британского ведомства. – Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия представляют угрозу для безопасности».