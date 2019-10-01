Венесуэла выплатила очередной транш по долгу России

ИА «Ореанда-Новости». Сегодня Венесуэла выплатила очередной транш по долгу России, сообщает Минфин РФ.



Точная сумма не оглашена. Общий долг перед Россией составляет 3 миллиарда долларов. В конце апреля министр финансов Антон Силуанов огласил, что очередной платёж, который обещала внести Венесуэла составляет 200 миллионов долларов.



Данный долг был взят в 2017 году на сумму 3,15 миллиардов долларов на срок 10 лет в связи с кризисным состоянием Венесуэлы. Первые шесть лет по договору выплачиваются минимальные размеры платежа 2 раза в год: в марте и сентябре. По договору за просрочку положены штрафные санкции.

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