ИА «Ореанда-Новости» Правосудие можно вершить и без клеток для подсудимых, установленных в залах судов, считает Верховный суд России. Об этом заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев дал распоряжения Минюсту, МВД и Минфину РФ рассмотреть вопрос о запрете на использование отдельных камер в залах судов. Ранее эту же идею озвучивала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ВС заявили, что это решение поддерживают и свою позицию по этому вопросу не меняют.