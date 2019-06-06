ИА «Ореанда-Новости» Верховный суд РФ намерен отменить срок давности в отношении уклонения от уплаты налогов и считать это преступлением вплоть до момента полной выплаты задолженности.

Проектом постановления Пленума высшей судебной инстанции, которое намечено к рассмотрению на 6 июня, предусматривается, что в случае неуплаты налогов нарушитель будет считаться практически преступником. Помимо этого должники будут обязаны уплатить не только сумму налога, но и пеню в его размере, а также штраф.

По предлагаемым правилам преступление следует считать оконченным с момента неуплаты налогов в установленный законом срок. При этом подобные правонарушения являются длящимися, поэтому срок давности уголовного преследования по ним исчисляется с момента фактического прекращения преступной деятельности, то есть со дня добровольного погашения либо взыскания долга по налогам.

Специалисты указывают, что фактически нововведение означает отмену срока давности с обратной силой.