ИА «Ореанда-Новости». У граждан России, которые являются банкротами, в случае наличия долга можно изымать единственное жильё. Оно может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Такое разрешение принял Верховный суд России при рассмотрении дела Анатолия Фрущака, передаёт «Интерфакс».

В Верховный суд поступила кассационная жалоба на акты нижестоящих судов, которые разрешили банкроту Анатолию Фрущаку сохранить свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. метров. Коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу – квартиру могут изъять.

Жалобу на решение нижестоящих судов подал заявитель Андрей Кузнецов, кредитор должника Фрущака. Он попросил у Верховного суда отменить судебные акты. 11 октября должник Фрущак попросил Арбитражный суд Москвы исключить из конкурсной массы принадлежащую ему квартиру, то есть не лишать его единственного жилища. Его ходатайство было удовлетворено столичным Арбитражным судом.

Дело в том, что Фрущак в 2017 году сам обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Банкотом его признали, после этого в отношении него началась процедура реализации имущества, следует из материалов дела.

Было установлено, что он владеет пятикомнатной квартирой в Одинцово, другого имущества у него нет. Кредитор по итогу не получил назад свой долг от Фрущака – расчёты не были произведены, поскольку в ходатайстве Фрущака утверждалось, что квартира является его единственным имуществом, пригодным для постоянного проживания.

Однако Московский областной суд установил, что ситуация, при которой квартира в Одинцово стала единственным пригодным для проживания жильем должника, была создана искусственно. Тогда суд признал законным передачу имущества на принудительную реализацию, говорится в документах ВС.

Эксперт прокомментировал решение Верховного суда о возможности изъятия единственного жилья у должников. Со слов Максима Платонова, руководителя практики банкротства коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" , Верховный суд России должен чётко обозначить обязательные условия для реализации такой возможности.

По его словам, есть опасение, что оно может сместить баланс интересов кредиторов и должников в пользу первых, ограничив право граждан на жильё, закреплённое в Конституции России, передаёт слова эксперта РИА Новости.