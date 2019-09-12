ИА «Ореанда-Новости» Евгений Балабас, адвокат бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого к 13 годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 500 миллионов рублей за получение взяток, сообщил журналистам, что Верховный суд РФ отменил все решения о продлении ареста в отношении его подопечного. Отменены все постановления, вынесенные начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Адвокат Василий Иванов отметил, что таким образом судьи высшей инстанции устранили нарушения уголовно-процессуального закона, в своё время выявленные Европейским судом по правам человека. Он подчеркнул, что «для самого Хорошавина ничего не меняется», за исключением того, что он сможет получить компенсацию от России, назначенную Страсбургским судом. «Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро», – добавил юрист.