20.01.2020, 19:34
Верховный суд счёл законными блокировки статей о наркоманах
ИА «Ореанда-Новости». Российский Верховный суд счёл законными блокировки статей о наркопотребителях. Подобное решение было вынесено сегодня, 20 января, в отношении спора, возникшего в прошлом году.
Верховный суд указал на то, что совместный приказ от ФНС, Роскомнадзора, Роспотреднадзора и МВД о принудительных блокировках статей, в которых описывается положительный образ наркоманов, не нарушает норм российского законодательства.
Судебный иск был направлен в прошлом году от руководителя интернет-портала «Батенька, да вы трансформер» на признание пункта 2.1.6 совместного приказа ведомств недействительным. В конце декабря 2018 года по требованию Роскомнадзора была заблокирована статья о девушке Тэо, которая употребляла героин на протяжении 10 лет. По мнению читателей и специалистов ведомств, данная статья была направлена на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики.
Верховный суд указал на то, что совместный приказ от ФНС, Роскомнадзора, Роспотреднадзора и МВД о принудительных блокировках статей, в которых описывается положительный образ наркоманов, не нарушает норм российского законодательства.
Судебный иск был направлен в прошлом году от руководителя интернет-портала «Батенька, да вы трансформер» на признание пункта 2.1.6 совместного приказа ведомств недействительным. В конце декабря 2018 года по требованию Роскомнадзора была заблокирована статья о девушке Тэо, которая употребляла героин на протяжении 10 лет. По мнению читателей и специалистов ведомств, данная статья была направлена на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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