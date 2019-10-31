ИА «Ореанда-Новости». Глава ООО "Торговый дом "ГРИФ" Андрей Каковкин, который вернулся из-за границы при участии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, приговорён к трём годам колонии по делу о мошенничестве, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Каковкин стал первым предпринимателем из так называемого «списка Титова», который принял решение вернуться в Россию из-за рубежа, где скрывался от уголовного преследования.



При въезде в Россию Каковкина арестовали, потом перевели под обязательство о явке. Затем дело в его отношении было закрыто, но вскоре расследование возобновили.



Всего в Россию вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовные дела прекращены.