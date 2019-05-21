ИА «Ореанда-Новости» Под Петербургом вертолёт приземлился на пляж, где отдыхали люди.

По сообщению телеграм-канала «112», инцидент случился в посёлке Ильичево. Вертолёт резко начал снижать высоту над пляжем, а затем практически приземлился на людей, отдыхающих на берегу. Какое-то время вертолёт оставался в воздухе примерно в метре от земли, после чего вновь поднялся в воздух и улетел.

В результате происшествия пострадала 9-летняя девочка, она испугалась приземляющейся машины, побежала и споткнулась, разбив себе лицо и повредив руку. Мать ребёнка обратилась в полицию, пилота сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов.