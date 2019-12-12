12.12.2019, 18:57
Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае
ИА «Ореанда-Новости». Вертолёт Ми-28 «Ночной охотник» потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщает издательство «ТАСС».
Пресс-служба Министерства Обороны России сегодня, 12 декабря, подтвердила факт крушения воздушного судна. Вертолёт упал недалеко от аэродрома Кореновск в среду, 11 декабря. «Ночной охотник» во время учебно-тренировочного полёта перестал выходить на связь и пропал с радаров. На борту находило 2 пилота Александр Склянкин и Руслан Кушнаренко, которые погибли в результате падения Ми-28.
На месте крушения вертолёта работает комиссия главного командования ВКС, которая выясняет обстоятельства инцидента. Специалисты ВКС на месте падения Ми-28 обнаружили «чёрные ящики», которые не повредились и подлежат прочтению.
Пресс-служба Министерства Обороны России сегодня, 12 декабря, подтвердила факт крушения воздушного судна. Вертолёт упал недалеко от аэродрома Кореновск в среду, 11 декабря. «Ночной охотник» во время учебно-тренировочного полёта перестал выходить на связь и пропал с радаров. На борту находило 2 пилота Александр Склянкин и Руслан Кушнаренко, которые погибли в результате падения Ми-28.
На месте крушения вертолёта работает комиссия главного командования ВКС, которая выясняет обстоятельства инцидента. Специалисты ВКС на месте падения Ми-28 обнаружили «чёрные ящики», которые не повредились и подлежат прочтению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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