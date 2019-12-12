Пресс-служба Министерства Обороны России сегодня, 12 декабря, подтвердила факт крушения воздушного судна. Вертолёт упал недалеко от аэродрома Кореновск в среду, 11 декабря. «Ночной охотник» во время учебно-тренировочного полёта перестал выходить на связь и пропал с радаров.На месте крушения вертолёта работает комиссия главного командования ВКС, которая выясняет обстоятельства инцидента.