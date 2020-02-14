ИА «Ореанда-Новости». На Ямале вертолёт с 10 пассажирами совершил жёсткую посадку.

На Ямале вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

ЧП произошло в Ямальском районе. Сообщается, что всего на борту находилось десять человек. Два члена экипажа оказались зажаты в кабине. Спасатели работают над тем, чтобы освободить пострадавших.

В МЧС заявили, что предварительно причиной аварии стала поломка лопастей машины. Вертолёт попал в снежную бурю и был вынужден совершить жёсткую посадку с обломанными лопастями.

Уточняется, что данный вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол». Он перевозил работников ООО «Газпромнефть-Гео» Машине удалось сесть вне населённых пунктов.

