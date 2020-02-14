Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
ИА «Ореанда-Новости». На Ямале вертолёт с 10 пассажирами совершил жёсткую посадку.
На Ямале вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло в Ямальском районе. Сообщается, что всего на борту находилось десять человек. Два члена экипажа оказались зажаты в кабине. Спасатели работают над тем, чтобы освободить пострадавших.
В МЧС заявили, что предварительно причиной аварии стала поломка лопастей машины. Вертолёт попал в снежную бурю и был вынужден совершить жёсткую посадку с обломанными лопастями.
Уточняется, что данный вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол». Он перевозил работников ООО «Газпромнефть-Гео» Машине удалось сесть вне населённых пунктов.
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