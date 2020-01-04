ИА «Ореанда-Новости». Ветеран ракетных войск стратегического назначения рассказал, как работает «ядерная кнопка».

Ветеран РВСН, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин рассказал газете «Московский комсомолец», что представляет из себя «ядерная кнопка» и как она работает.

По словам военного специалиста, у всех стран, у которых имеется ядерное оружие, крайне высокая система защиты. Это сделано специально, чтобы исключить возможность «случайного» пуска или несанкционированного вмешательства.

Также он отметил, что причиной «случайного» запуска не могут стать даже стихийные бедствия, ведь в РВСН имеется многоуровневая система защиты.

Кроме того военный объяснил, что принять решение о пуске ракет может лишь президент страны. Никто из посторонних не имеет права и ключа-шифра, чтобы получить доступ к ядерному оружию.