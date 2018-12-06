ИА «Ореанда-Новости». Ветеран труда из Магадана вернул Медведеву прибавку к пенсии «для борьбы с пенсионерами», мужчина счёл сумму унизительной для себя.

Ветеран труда Владимир Попов из Магадана получил от ГКУ «Магаданский социальный центр» уведомление, что ему, как ветерану труда, полагается ежемесячная прибавка к пенсии. Она составила 863 рубля и 66 копеек. Эта сумма, по мнению Попова, унижает его человеческое достоинство. Поэтому мужчина решил вернуть потраченные на него деньги председателю правительства России Дмитрию Медведеву. В письме, адресованном премьер-министру, он указал, что отдаёт их для «борьбы с пенсионерами».

"В связи с тем, что ежемесячная выплата в 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь. что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", – говорится в обращении Попова.

Фотографию его заявления, а также письмо из центра соцзащиты, разместила местная группа в социальной сети Facebook «Магаданский скептик».

Администратор сообщества Филипп Преображенский, который разместил документы в паблике, отметил «что данная доплата установлена законодательным актом Магаданской области, а её выплата производится из областного бюджета».

– В этой связи, целесообразно бы было отправить эти деньги в адрес председателя Магаданской областной Думы, которая и приняла указанный выше закон. Ну, или в адрес губернатора, – считает Преображенский.





В середине октября пенсионерка из Новосибирска продемонстрировала наглядно местным властям, что можно купить на прибавку к прожиточному минимуму – она передала министру труда «подарок», собранный на эту сумму.

Женщина также оказалась недовольна суммой повышения прожиточного минимума в 2019 году – сумма повышения составила 89 рублей. Минимум подняли с 8 725 рублей до 8 814 рублей. В связи с этим гражданка передала министру труда и соцразвития Новосибирской области «подарочный набор»: брусок хозяйственного мыла, бельевую верёвка, спички и пачку соли. Чек к подарку она приложила. Женщина принесла всё это в здание министерства, передать лично не удалось. Предложили прийти в часы приёма.