ИА «Ореанда-Новости». Ветераны Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщиной Победы получат 75 тысяч рублей.

Владимир Путин подписал указ, который предусматривает единовременные выплаты ветеранам ВОВ, приравненным к ним категориям и труженикам тыла. Выплаты посвящены 75-летию Великой Победы, которое будет праздноваться в этом году. Указ опубликован на сайте Кремля.

Сообщается, что единовременная выплата инвалидам, ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей. Также выплата затронет бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов и вдовцов ветеранов и инвалидов, а также военнослужащих, которые погибли в период войны.

Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. Главным условием здесь является срок работы в период войны, который должен быть не меньше шести месяцев.