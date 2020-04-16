ИА «Ореанда-Новости». Столичный комитет по ветеринарии заявил, что существует реальный риск заражения коронавирусом домашних животных, пишет «МК».



Специалисты отметили, что животное может заразиться при тесном контакте с больным человеком.



Ветеринары предупредили, что, если животное заболеет COVID-19, это может иметь последствия для его здоровья и благополучия. Вакцин для домашних животных от коронавируса пока не существует.