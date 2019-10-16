16.10.2019, 17:50
Ветеринары назвали питомца, который будет идеальным для современного человека
ИА «Ореанда-Новости». Московский комитет ветеринарии заявил, что лучшим питомцем для современного человека будет змея, пишет агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что змеи не требуют много внимания и достаточно самостоятельны. Кроме того, они не пахнут и не портят имущество.
Однако, как подчеркнули ветеринары, такому питомцу нужен террариум, в котором поддерживаются естественные условия обитания. Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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