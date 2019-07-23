Вездеход двигался в сторону Агинского месторождения, рассказали в МЧС. В результате аварии два человека погибли, ещё трое получили различные переломы.К пострадавшим сейчас выдвинулись спасатели со спецоборудованием из Петропавловска-Камчатского.