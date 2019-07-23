23.07.2019, 17:12
Вездеход с геологами упал в ущелье на Камчатке
ИА «Ореанда-Новости». На Камчатке вездеход, на котором передвигались геологи, упал в ущелье глубиной около 140 метров.
Вездеход двигался в сторону Агинского месторождения, рассказали в МЧС. В результате аварии два человека погибли, ещё трое получили различные переломы.
К пострадавшим сейчас выдвинулись спасатели со спецоборудованием из Петропавловска-Камчатского.
Вездеход двигался в сторону Агинского месторождения, рассказали в МЧС. В результате аварии два человека погибли, ещё трое получили различные переломы.
К пострадавшим сейчас выдвинулись спасатели со спецоборудованием из Петропавловска-Камчатского.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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