ИА «Ореанда-Новости». На Камчатке вездеход, на котором передвигались геологи, упал в ущелье глубиной около 140 метров.

Вездеход двигался в сторону Агинского месторождения, рассказали в МЧС.  В результате аварии два человека погибли, ещё трое получили различные переломы.

К пострадавшим сейчас выдвинулись спасатели со спецоборудованием из Петропавловска-Камчатского.