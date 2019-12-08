



Участники испытания установили 4 взрывчатки возле шлюзовых дверей бункера, которые были опущены в яму. Сила взрыва приравнивалась у ядерному удару.Специалисты считают, что испытание на прочность прошло успешно.Стоит отметить, что ядерные взрывы запрещены Договором Отметим, что взрывы ядерных зарядов на суше, море, в атмосфере, космосе и любых других других пространствах – запрещены Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний с 1996 года.