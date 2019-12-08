08.12.2019, 18:08
Входные двери петербургского бункера РВСН были проверены на прочность с помощью взрывчатки
ИА «Ореанда-Новости». Входные двери петербургского бункера Ракетных войск стратегического назначения были проверены на прочность с помощью взрывчатки, сообщает телеканал «Звезда».
Участники испытания установили 4 взрывчатки возле шлюзовых дверей бункера, которые были опущены в яму. Сила взрыва приравнивалась у ядерному удару. Двери были сильно повреждены, но не сломались. Силовые элементы, которые обеспечивают герметичность бункера РВСН, не были нарушены. Специалисты считают, что испытание на прочность прошло успешно.
Стоит отметить, что ядерные взрывы запрещены Договором Отметим, что взрывы ядерных зарядов на суше, море, в атмосфере, космосе и любых других других пространствах – запрещены Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний с 1996 года.
Участники испытания установили 4 взрывчатки возле шлюзовых дверей бункера, которые были опущены в яму. Сила взрыва приравнивалась у ядерному удару. Двери были сильно повреждены, но не сломались. Силовые элементы, которые обеспечивают герметичность бункера РВСН, не были нарушены. Специалисты считают, что испытание на прочность прошло успешно.
Стоит отметить, что ядерные взрывы запрещены Договором Отметим, что взрывы ядерных зарядов на суше, море, в атмосфере, космосе и любых других других пространствах – запрещены Договором о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний с 1996 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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