ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Забавный случай с участием большого белого медведя произошёл в Норвегии. Голодное животное почуяло запах еды и решило пробраться к ней. Медведь проник на склад отеля, который находился на берегу моря и решил там полакомиться тем, что нашёл – шоколадом. Вот только выбраться из помещения оказалось не так просто, как войти.

Инцидент с медведем в окне застала сотрудница отеля. Она увидела, как животное пытается выбраться через маленькое окошко наружу, но у него никак не получается. Женщина вызвала подмогу – службу спасения. Но услышав звук приближающейся «вертушки», дикий медведь испугался. У него получилось проскользнуть наружу. Выбравшись из капкана, он бросился бежать к морю.

Как оказалось, медведь был голоден и полез на склад отеля, проник внутрь через дверь. Но она захлопнулась, что напугало животное. Он начал в панике метаться по помещению, крушить всё подряд и бить стёкла в окнах. В последнем из них он и застрял.

Известно, что он съел шоколад, который нашёл и разбил бутылки, в которых хранилось вино. О дальнейшей судьбе медведя не сообщается. Случилось это в норвежском городке Шпицбергене, отель называется Radio Adventure.

Белый медведь считается самым крупным представителем своего вида. Зачастую его считают одним из самых больших хищников. Его высота в плечах около полутора метра. При этом исследование белых медведей в этом городе Шпицбергене 50 лет назад показало, что в основном там обитают особи, чья масса не превышает 220-530 кг. Только два самых больших самца, возрастом старше 15 лет были весом ближе к 500 кг, в среднем медведи в этих местах достигают массы 200-300 кг.

Похожий случай был в России в октябре 2017 года, когда под Нижневартовском медведь решил забраться в вахтовый вагончик и также застрял в маленьком окошке. Его спасли сами работники, вытащили КамАЗом. Всё обошлось успешно, медведь не пострадал, но о дальнейшей его судьбе не сообщали.



