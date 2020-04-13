13.04.2020, 08:39
Вильфанд назвал причину похолодания на российском юге
ИА «Ореанда-Новости». Похолодание на российский юг принесено холодными воздушными массами из Скандинавии, рассказал РИА Новости Роман Вильфанд, работающий в Гидрометцентре.
По его словам, до конца рабочей недели не стоит ожидать потепления на юге. Согласно сведениям от Гидрометцентра, на следующей неделе температуры в южных субъектах РФ будут на два-четыре градуса ниже нормы.
По его словам, до конца рабочей недели не стоит ожидать потепления на юге. Согласно сведениям от Гидрометцентра, на следующей неделе температуры в южных субъектах РФ будут на два-четыре градуса ниже нормы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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