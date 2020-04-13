ИА «Ореанда-Новости». Похолодание на российский юг принесено холодными воздушными массами из Скандинавии, рассказал РИА Новости Роман Вильфанд, работающий в Гидрометцентре. 

По его словам,  до конца рабочей недели не стоит ожидать потепления на юге. Согласно сведениям от Гидрометцентра, на следующей неделе температуры в южных субъектах РФ будут на два-четыре градуса ниже нормы.