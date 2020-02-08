08.02.2020, 12:55
Винник начал выходить из голодовки
ИА «Ореанда-Новости». Александр Винник начал выходить из ранее объявленной голодовки, сообщает российский посол во Франции Алексей Мешков.
По словам Мешкова, дипломаты России ежедневно посещают Александра Винника в столовой. Он начал понемногу есть. Его голодовка продлилась 40 дней. Также российский посол отметил, что программисту разрешили использовать стационарный телефон для общения с родственниками и адвокатами, а в палате стоит телевизор.
Стоит отметить, что российский программист был экстрагирован из Греции во Францию 23 января 2020 года. Его обвиняют в нарушении законодательства Соединённых Штатов Америки и в создании нелицензионных бирж криптовалют.
По словам Мешкова, дипломаты России ежедневно посещают Александра Винника в столовой. Он начал понемногу есть. Его голодовка продлилась 40 дней. Также российский посол отметил, что программисту разрешили использовать стационарный телефон для общения с родственниками и адвокатами, а в палате стоит телевизор.
Стоит отметить, что российский программист был экстрагирован из Греции во Францию 23 января 2020 года. Его обвиняют в нарушении законодательства Соединённых Штатов Америки и в создании нелицензионных бирж криптовалют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии