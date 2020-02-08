По словам Мешкова, дипломаты России ежедневно посещают Александра Винника в столовой. Он начал понемногу есть. Его голодовка продлилась 40 дней.Стоит отметить, что российский программист был экстрагирован из Греции во Францию 23 января 2020 года. Его обвиняют в нарушении законодательства Соединённых Штатов Америки и в создании нелицензионных бирж криптовалют.