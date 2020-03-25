25.03.2020, 12:41
Винокур уведомил о самочувствии Лещенко после госпитализации
ИА «Ореанда-Новости». Лев Лещенко, народный артист РСФСР, чувствует себя нормально, заявил представителям РИА Новости юморист Владимир Винокур, друг артиста.
По словам Винокура, Лещенко лечат от двустороннего воспаления лёгких.
Накануне Олег Дмитриев, работающий на должности концертного директора Льва Лещенко, сообщил РИА Новости, что артист ощутил недомогание и приехал в медицинское учреждение для того, чтобы обследоваться.
Винукур также сообщил, что информация о том, что он навещал Лещенко в больнице не соответствует действительности, указав на то, что госпитализированный артист находился в инфекционном лечебном учреждении.
По словам Винокура, Лещенко лечат от двустороннего воспаления лёгких.
Накануне Олег Дмитриев, работающий на должности концертного директора Льва Лещенко, сообщил РИА Новости, что артист ощутил недомогание и приехал в медицинское учреждение для того, чтобы обследоваться.
Винукур также сообщил, что информация о том, что он навещал Лещенко в больнице не соответствует действительности, указав на то, что госпитализированный артист находился в инфекционном лечебном учреждении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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