По словам Винокура, Лещенко лечат от двустороннего воспаления лёгких.Накануне Олег Дмитриев, работающий на должности концертного директора Льва Лещенко, сообщил РИА Новости, чтоВинукур также сообщил, что информация о том, что он навещал Лещенко в больнице не соответствует действительности, указав на то, что госпитализированный артист находился в инфекционном лечебном учреждении.