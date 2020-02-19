По словам артиста, пенсия «капает», он вспомнит о ней, когда закончить работать. «Но у нас, как говорится, не уходят, у нас уносят», добавил Винокур. Он также рассказал, что из своей зарплаты оказывает помощь детскому дому.Ранее о своей пенсии рассказал телеведущий Леонид Якубович. По его словам, он получает 23 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что пенсию пока не тратит.