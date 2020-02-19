19.02.2020, 17:19
Винокур заявил, что не знает размера своей пенсии
ИА «Ореанда-Новости». Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал, что не знает размера своей пенсии, так как продолжает работать, пишут «Известия».
По словам артиста, пенсия «капает», он вспомнит о ней, когда закончить работать. «Но у нас, как говорится, не уходят, у нас уносят», добавил Винокур. Он также рассказал, что из своей зарплаты оказывает помощь детскому дому.
Ранее о своей пенсии рассказал телеведущий Леонид Якубович. По его словам, он получает 23 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что пенсию пока не тратит.
По словам артиста, пенсия «капает», он вспомнит о ней, когда закончить работать. «Но у нас, как говорится, не уходят, у нас уносят», добавил Винокур. Он также рассказал, что из своей зарплаты оказывает помощь детскому дому.
Ранее о своей пенсии рассказал телеведущий Леонид Якубович. По его словам, он получает 23 тысячи рублей в месяц. Он отметил, что пенсию пока не тратит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии