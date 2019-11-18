18.11.2019, 20:43
Виновных в петербургском теракте просят приговорить к пожизненному заключению
ИА «Ореанда-Новости». 4 из 11 виновных теракте, который произошёл в 2017 году в метро города Санкт-Петербурга, просят приговорить к пожизненному заключению, сообщает издательство «РИА Новости».
Об этом попросил сегодня, 18 ноября, государственный обвинитель Надежда Тихонова на заседании в зале суда в связи с тем, что значимость совершённых действий очень велика. К пожизненному заключению могут быть привлечены Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, Акрам и Аброр Азимовы. В июле 2019 года судебные эксперты признали всех 11 виновных вменяемыми.
В Санкт-Петербурге 03.04.2017 в метрополитене произошёл взрыв, в результате которого погибло 16 человек, включая террориста-смертника, и более 50 человек получили травмы.
Об этом попросил сегодня, 18 ноября, государственный обвинитель Надежда Тихонова на заседании в зале суда в связи с тем, что значимость совершённых действий очень велика. К пожизненному заключению могут быть привлечены Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, Акрам и Аброр Азимовы. В июле 2019 года судебные эксперты признали всех 11 виновных вменяемыми.
В Санкт-Петербурге 03.04.2017 в метрополитене произошёл взрыв, в результате которого погибло 16 человек, включая террориста-смертника, и более 50 человек получили травмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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