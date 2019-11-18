Об этом попросил сегодня, 18 ноября,в зале суда в связи с тем, что значимость совершённых действий очень велика. К пожизненному заключению могут быть привлечены. В июле 2019 года судебные эксперты признали всех 11 виновных вменяемыми.В Санкт-Петербурге, в результате котороговключая террориста-смертника, и



