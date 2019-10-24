ИА "Ореанда-Новости" В рамках проведения международного экономического форума Россия – Африка для гостей мероприятия был презентован виртуальный тир. Участники саммита выстроились в очередь, чтобы продемонстрировать свои умения в меткости.

Виртуальный тир был презентован на стенде под названием VRComm и состоит из двух уровней. Первый из них демонстрирует российскую природу, а второй – африканскую саванну. В качестве оружия гостям были представлены модели охотничьих карабинов. По информации, предоставленной членом правления Фонда Росконгресс Юрием Черчесом, в тире используются стандартные ростовые мишени, которые могут стоять неподвижно, а могут двигаться. Кроме того, разработчики виртуального тира использовали летающие беспилотники. На саммите Россия – Африка компания VRComm представлена в первый раз. В будущем vr-стрельба может стать новой спортивной дисциплиной, поделился планами Юрий Черчес.

По словам авторов проекта, их проект нацелен на то, чтобы участники экономического форума получили возможность продолжить своё общение на спортивном уровне. Авторы виртуального тира также отметили, что их разработка стала довольно популярной ещё до официального открытия саммита. Очередь из желающих пострелять выстроилась незамедлительно, причём участие в виртуальной стрельбе принимали как мужчины, так и женщины. Зрители могут наблюдать за результатами виртуального соревнования на специальных экранах.

Напомним, что международный экономический форум Россия – Африка проходит 23 – 24 октября на территории сочинского парка науки и искусства «Сириус».