ИА «Ореанда-Новости». Вирусолог оценил развитие эпидемии коронавируса COVID-19 в России. По мнению доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, при благоприятном течении эпидемия может быть остановлена уже к концу апреля.

Альтштейн отметил, что если события будут развиваться по благоприятному сценарию, то эпидемию можно будет преодолеть раньше озвученных главой ФМБА Вероникой Скворцовой сроков. Он также заявил, что пик заболеваемости может длиться очень долго, в зависимости от того, что считать пиком.

Альтштейн подчеркнул, что в течение двух недель произойдёт выход на пиковые значения. Затем наступит спад. Эпидемия может быть остановлена к концу апреля или в первых числах мая, подытожил учёный.