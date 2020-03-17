ИА «Ореанда-Новости». Профессор опроверг слухи и сообщения об искусственной природе коронавируса COVID-19. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, что новый коронавирус не имеет искусственной природы и не является результатом утечки из вирусологического института в Ухане.

Учёный отметил, что в Сети масса слухов. Многие люди уверены, что новый коронавирус содержит фрагменты других вирусов, что делает его «продуктом» искусственного происхождения. Однако Щелканов опроверг данную информацию и подчеркнул, что все коронавирусы похожи и хорошо комбинируются, однако это не доказательство искусственной природы вируса.

Также он добавил, что только благодаря одному из лучших вирусологических институтов мира, который находится в Ухане, удалось в кратчайшие сроки получить информацию о данном вирусе и разработать тесты для его выявления.

