ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что паника вокруг нового коронавируса раздута.

По словам Вице-премьера России, меры принятые в отношении предупреждения распространения COVID-19 в стране аналогичны тем, что были бы осуществлены в случае эпидемии гриппа. Паника, сложившаяся вокруг нового коронавируса, раздута, не имеет под собой должных обоснований.

Голикова отметила, что многие критиковали их за принятые меры, считая их слишком жёсткими. Однако именно это во многом не позволяет распространяться вирусу по стране.

По данным штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сейчас в стране зафиксировано 14 случаев заражения инфекции.