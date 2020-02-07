07.02.2020, 19:28
Вице-премьер России Хуснуллин считает преступлением ставку по ипотеке в 9%
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает преступлением ставку по ипотечному кредитованию в размере 9%, сообщат издательство «Интерфакс».
По его словам, в России средняя ипотечная ставка равняется 9%. Хуснуллин настаивает на её снижении. Если ставка не уменьшится, то в России не получится реализовать нацпроект «Жильё и городская среда».
Стоит отметить, что в нашей стране планируют снижать ипотечные ставки на протяжении двух лет. В этом году ставка по ипотеке должна составить не более 8,7%, а в 2021 - не более 8,5%. Также планируется с 2020 по 2021 года включительно заключить около 2,3 миллионов договоров на ипотечное кредитование.
По его словам, в России средняя ипотечная ставка равняется 9%. Хуснуллин настаивает на её снижении. Если ставка не уменьшится, то в России не получится реализовать нацпроект «Жильё и городская среда».
Стоит отметить, что в нашей стране планируют снижать ипотечные ставки на протяжении двух лет. В этом году ставка по ипотеке должна составить не более 8,7%, а в 2021 - не более 8,5%. Также планируется с 2020 по 2021 года включительно заключить около 2,3 миллионов договоров на ипотечное кредитование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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