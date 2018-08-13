ИА «Ореанда-Новости». Руководство социальной сети «Вконтакте» позволит делать страницы пользователей непубличными, чтобы оградить пользователей от уголовных сроков за «лайки» «репосты» и «мемы». Таким образом соцсеть решила вести борьбу с неоправданными преследованиями за публикации в интернете.



Планами соцсети поделился управляющий директор компании Андрей Рогозов, с его слов, это делается исходя из того, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете ухудшается, а пользователи ВКонтакте чаще становятся фигурантами подобных дел.

– И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям, – пишет Рогозов.

Поэтому первым изменением станет то, что «репосты» записи больше не будут видны всем подряд, а только автору публикации – список «репостивших» людей отключат. А в течение месяца появится возможность сделать профиль полностью приватным, то есть его будут видеть только друзья пользователя.

Рогозов отметил, что правоохранительные органы «часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям».

Он также подчеркнул, что их социальная сеть, являясь одной из самых крупных в России, обязана при любых случаях «содействовать поиску настоящих преступников», то есть выполнять условия действующих законов в стране. Но это не все изменения, которые запланированы, позже будет объявлено о дополнительных нововведениях, которые также есть в планах «ВКонтакте».

– Мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы, – написал Андрей Рогозов.

Напомним, российские правоохранительные органы ищут в «ВКонтакте» записи или картинки, потенциально нарушающие законы об экстремизме или оскорблении чувств верующих. Социальная сеть предоставляет правоохранительным органам при этом полные данные о пользователях.



