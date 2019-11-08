08.11.2019, 15:33
ВКС пополнили 10 самолётов, созданных на заводе в Комсомольске-на-Амуре
ИА «Ореанда-Новости»Замминистром обороны России Алексеем Криворучко было заявлено о передаче авиационным заводом КНААЗ самолётов Су-35С Воздушно-космическим силам РФ.
По словам высокопоставленного военного, КНААЗ удалось выполнить полностью ГОЗ 2019 года. Также Криворучко заявил о том, что завод раньше срока передал 10 самолётов ВКС. Кроме того, представитель Минобороны сказал, что в 2020 году будут поставлены ещё 10 истребителей.
Криворучко сказал, что четыре самолёта из этой партии войдут в состав группы "Русские витязи". Он также сообщил о том, что в планах военного ведомства подписание дополнительного контракта на эти машины.
По словам высокопоставленного военного, КНААЗ удалось выполнить полностью ГОЗ 2019 года. Также Криворучко заявил о том, что завод раньше срока передал 10 самолётов ВКС. Кроме того, представитель Минобороны сказал, что в 2020 году будут поставлены ещё 10 истребителей.
Криворучко сказал, что четыре самолёта из этой партии войдут в состав группы "Русские витязи". Он также сообщил о том, что в планах военного ведомства подписание дополнительного контракта на эти машины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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