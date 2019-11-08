По словам высокопоставленного военного, КНААЗ удалось выполнить полностью ГОЗ 2019 года. Также Криворучко заявил о том, что завод раньше срока передал 10 самолётов ВКС. Кроме того, представитель Минобороны сказал, что в 2020 году будут поставлены ещё 10 истребителей.Криворучко сказал, что четыре самолёта из этой партии войдут в состав группы "Русские витязи". Он также сообщил о том, что в планах военного ведомства подписание дополнительного контракта на эти машины.