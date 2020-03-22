ИА «Ореанда-Новости» . Российские воздушно-космические силы подготовили авиационные средства для доставки помощи в борьбе с эпидемией на территорию Италии. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили представители российского министерства обороны.

Формирование и подготовку авиагруппировки, которая доставит необходимую помощь Италии, инициировал российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В соответствии с его указанием Министерство обороны и ВКС уже завершили подготовку авиации и выделили средства для оказания необходимой помощи Итальянской Республике по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Представители Минобороны РФ также добавили, что под Москвой на военно-воздушном аэродроме «Чкаловский» в настоящее время находится несколько самолётов военной авиации «Ил-76», которые минувшей ночью были переброшены к столице с аэродромов в Псковской, Ульяновской и Оренбургской областях.