23.05.2019, 08:03
Владелец "китовой тюрьмы" не намерен выпускать косаток на волю
ИА «Ореанда-Новости» Ходатайство ООО «Белый кит» о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из «китовой тюрьмы» было отклонено Южно-Сахалинским судом, об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил представителям СМИ гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов, он не собирается выпускать животных на свободу добровольно, ссылаясь на то, что косатки и белухи являются его собственностью. Информацию о том, что он якобы решил выпустить животных, предприниматель назвал неверной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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