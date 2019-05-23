ИА «Ореанда-Новости» Ходатайство ООО «Белый кит» о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из «китовой тюрьмы» было отклонено Южно-Сахалинским судом, об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представителям СМИ гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов, он не собирается выпускать животных на свободу добровольно, ссылаясь на то, что косатки и белухи являются его собственностью. Информацию о том, что он якобы решил выпустить животных, предприниматель назвал неверной.