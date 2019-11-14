В отношении Сергея Петрова в июне этого года Следственный комитет России открыл. По мнению СК РФ, владелец «Рольфа» купил акции фирмы «Рольф Эстейт» по сильно завышенной цене. Его обвиняют в присвоении 4 миллиардов рублей. Суд признал Сергей ПетроваВладелец «Рольфа» в 2016 году переехал в Австрию. По его словам, вину он не признает и не планирует возвращаться в Россию.В деле о присвоении крупной денежной суммы также фигурирует топ-менеджер «Рольфа», который в настоящее время находится под домашним арестом.