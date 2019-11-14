14.11.2019, 23:29
Владелец «Рольфа» планирует продать бизнес
ИА «Ореанда-Новости». Владелец автодилера «Рольф» Сергей Петров планирует продать свой бизнес, сообщает Delance Limited.
В отношении Сергея Петрова в июне этого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по подозрению в присвоении крупной суммы денег. По мнению СК РФ, владелец «Рольфа» купил акции фирмы «Рольф Эстейт» по сильно завышенной цене. Его обвиняют в присвоении 4 миллиардов рублей. Суд признал Сергей Петрова заочно арестованным и объявил его в международный розыск.
Владелец «Рольфа» в 2016 году переехал в Австрию. По его словам, вину он не признает и не планирует возвращаться в Россию.
В деле о присвоении крупной денежной суммы также фигурирует топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро, который в настоящее время находится под домашним арестом.
В отношении Сергея Петрова в июне этого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по подозрению в присвоении крупной суммы денег. По мнению СК РФ, владелец «Рольфа» купил акции фирмы «Рольф Эстейт» по сильно завышенной цене. Его обвиняют в присвоении 4 миллиардов рублей. Суд признал Сергей Петрова заочно арестованным и объявил его в международный розыск.
Владелец «Рольфа» в 2016 году переехал в Австрию. По его словам, вину он не признает и не планирует возвращаться в Россию.
В деле о присвоении крупной денежной суммы также фигурирует топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро, который в настоящее время находится под домашним арестом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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