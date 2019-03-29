ИА «Ореанда-Новости» Владелец компании «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, останётся под арестом на два месяца. Такой вердикт был вынесен Ленинским районным судом в Ростове.



Директора и владельца «Ростовоблстройзаказчика» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительства стадиона «Ростов Арена». Вместе с ним по ст.285 ч.3 проходит под следствием Николай Безуглов, бывший министр строительства по Ростовской области. Меру пресечения суд для Безуглова ещё не избрал.

Как заявляет следствие, Мищенко и Безуглов приняли и оплатили работы по строительству подъездов к стадиону «Ростов Арена». При этом во время строительства был использованы некачественные строительные материалы, более дешевые, принёсшие бюджету урон в 200 млн руб.По данным системы СПАРК, ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» было зарегистрировано в Ростовской области в 1992 году. Основной вид деятельности предприятия — работа в области строительства и предоставления технических консультаций в этих областях.