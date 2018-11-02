ИА «Ореанда-Новости». На Камчатке 33 сотрудника лишились работы из-за забастовки, которую они устроили из-за недовольства трудовыми договорами. С руководством рудника договорённости им достичь не удалось, поэтому люди не вышли на работу. Основным требованием людей было – повысить им заработную плату. Речь идёт о компании «Золото Камчатки», которая владеет горно-обогатительным предприятием «Аметистовое».

Это произошло через день после обещания губернатора никого не обидеть в этой ситуации. В четверг, 1 ноября, Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края заверил журналистов, что ситуация разрешится за день-два.

«Да перестаньте вы придумывать, там никто не бастует. Там сейчас работают руководители самой компании, и еще два инспектора по труду туда направлены. Дайте день-два, и мы разберемся. Людей не обидим», — сказал Илюхин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

С 28 по 31 октября на работу не вышло около ста работников предприятия. При этом общая численность персонала горно-обогатительного предприятия составляет около тысячи человек. Большинство из работников продолжали работать, деятельность ГОК в результате трудового спора не прекращалась. Бастующие работники выдвигали требование – повысить им оплату труда с 85 тысяч до 160 тысяч рублей в месяц.

Когда стало известно о конфликте, на ГОК прибыло руководство компании, представители трудовой инспекции региона.

2 ноября стало известно, что руководство компании АО "Золото Камчатки", расторгло трудовые соглашения с 33 сотрудниками предприятия, с которыми не удалось достигнуть соглашения о разрешении трудового спора.

После встречи с руководством 16 человек вернулись к труду. Встречи с сотрудниками продолжаются, проинформировали в компании.

"Принято решение о начале процедуры расторжения трудовых отношений с сотрудниками, которые продолжают несанкционированную забастовку и не готовы к каким-либо компромиссным решениям. Сейчас 33 сотрудника прошли процедуру увольнения. Часть работников согласились вернуться к исполнению трудовых обязанностей – это девять работников бригады буровзрывных работ и бригада из семи работников автотранспортного цеха", – сообщили в компании.

Ранее региональное управление Следственного комитета и прокуратура сообщили о начале проверки по факту коллективного обращения работников золотодобывающего предприятия.