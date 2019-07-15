15.07.2019, 16:08
Владельца «Нового потока» подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка
ИА «Ореанда-Новости». Задержанного Дмитрия Мазурова, который является владельцем группы компаний «Новый поток», заподозрили в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка, пишет «Интерфакс».
Следствие полагает, что в 2015 году между Антипинским НПЗ, который ранее владела «Новый поток», и Сбербанком был заключён договор о возобновляемой кредитной линии на 100 миллионов долларов.
В результате сумму 29 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей по курсу, когда было правонарушение) Сбербанку не вернули.
Следствие полагает, что в 2015 году между Антипинским НПЗ, который ранее владела «Новый поток», и Сбербанком был заключён договор о возобновляемой кредитной линии на 100 миллионов долларов.
В результате сумму 29 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей по курсу, когда было правонарушение) Сбербанку не вернули.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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