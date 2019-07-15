ИА «Ореанда-Новости». Задержанного Дмитрия Мазурова, который является владельцем группы компаний «Новый поток», заподозрили в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка, пишет «Интерфакс».

Следствие полагает, что в 2015 году между Антипинским НПЗ, который ранее владела «Новый поток», и Сбербанком был заключён договор о возобновляемой кредитной линии на 100 миллионов долларов.

В результате сумму 29 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей по курсу, когда было правонарушение) Сбербанку не вернули.