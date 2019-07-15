Следствие полагает, что в 2015 году между Антипинским НПЗ, который ранее владела «Новый поток», и Сбербанком был заключён договор о возобновляемой кредитной линии на 100 миллионов долларов.В результате сумму 29 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей по курсу, когда было правонарушение) Сбербанку не вернули.