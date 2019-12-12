В соответствии с Градостроительным кодексом России собственник недвижимости, который допустил нарушения требований безопасности при использовании здания, обязан выплатить пострадавшим законодательно определённые суммы компенсаций. Кроме этого, владельцев помещений могут обязать выплату морального и материального ущерба., общая сумма которых составляет 118 миллионов рублей.