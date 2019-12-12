12.12.2019, 19:44
Владельцы «Зимней вишни» выплатят 118 миллионов рублей родственникам погибших
ИА «Ореанда-Новости». Владельцы торгового центра «Зимняя вишня» выплатят 118 миллионов рублей родственникам погибших, сообщает представитель общественного центра помощи пострадавшим.
В соответствии с Градостроительным кодексом России собственник недвижимости, который допустил нарушения требований безопасности при использовании здания, обязан выплатить пострадавшим законодательно определённые суммы компенсаций. Кроме этого, владельцев помещений могут обязать выплату морального и материального ущерба.
Постановлением Рудничного районного суда было выдано предписание владельцам ТЦ «Зимняя вишня» оплатить 30 членам семей погибших компенсации, общая сумма которых составляет 118 миллионов рублей.
В соответствии с Градостроительным кодексом России собственник недвижимости, который допустил нарушения требований безопасности при использовании здания, обязан выплатить пострадавшим законодательно определённые суммы компенсаций. Кроме этого, владельцев помещений могут обязать выплату морального и материального ущерба.
Постановлением Рудничного районного суда было выдано предписание владельцам ТЦ «Зимняя вишня» оплатить 30 членам семей погибших компенсации, общая сумма которых составляет 118 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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