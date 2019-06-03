73-летний депутат Государственной Думы решил баллотироваться от политической фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Соответствующие документы Владимир Бортко подал вчера, 2 июня. Санкт-Петербургская избирательная комиссия по приёму и проверке документов, ознакомившись с документами, приняла заявку Бортко на выдвижение.По словам заместителя председателя Центрального комитета Коммунистической партии Юрия Афонина, охарактеризовал Бортко как опытного человека, известного не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Центральный комитет партии с удовольствием поддержит Бортко на выборах на пост петербургского губернатора, он "наш товарищ", - заключил Юрий Афонин.К настоящему моменту документы подали 13 кандидатов.Владимир Бортко - кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родился в Москве в 1946 году. В 2000 году получил звание народного артиста Российской Федерации.За первый фильм Бортко в 1990 году был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР. В начале 2000-х годов Бортко занимается съёмками таких сериалов как Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".