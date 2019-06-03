03.06.2019, 19:05
Владимир Бортко выдвинулся на пост петербургского губернатора
ИА "Ореанда-Новости" Известный российский кинорежиссёр и политический деятель Владимир Бортко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора города Санкт-Петербурга.
73-летний депутат Государственной Думы решил баллотироваться от политической фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Соответствующие документы Владимир Бортко подал вчера, 2 июня. Санкт-Петербургская избирательная комиссия по приёму и проверке документов, ознакомившись с документами, приняла заявку Бортко на выдвижение. Вопрос о том, что Владимир Бортко будет выдвигаться на пост градоначальника Северной Пальмиры, был решён ещё 3 марта текущего года на пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии местного отделения КПРФ. По словам заместителя председателя Центрального комитета Коммунистической партии Юрия Афонина, охарактеризовал Бортко как опытного человека, известного не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Центральный комитет партии с удовольствием поддержит Бортко на выборах на пост петербургского губернатора, он "наш товарищ", - заключил Юрий Афонин.
Напомним, что выборы на пост губернатора города Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. К настоящему моменту документы подали 13 кандидатов.
Владимир Бортко - кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родился в Москве в 1946 году. В 2000 году получил звание народного артиста Российской Федерации. Владимир Бортко стал известен своей режиссёрской работой в таких художественных фильмах как "Собачье сердце", "Афганский излом". За первый фильм Бортко в 1990 году был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР. В начале 2000-х годов Бортко занимается съёмками таких сериалов как Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".
73-летний депутат Государственной Думы решил баллотироваться от политической фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Соответствующие документы Владимир Бортко подал вчера, 2 июня. Санкт-Петербургская избирательная комиссия по приёму и проверке документов, ознакомившись с документами, приняла заявку Бортко на выдвижение. Вопрос о том, что Владимир Бортко будет выдвигаться на пост градоначальника Северной Пальмиры, был решён ещё 3 марта текущего года на пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии местного отделения КПРФ. По словам заместителя председателя Центрального комитета Коммунистической партии Юрия Афонина, охарактеризовал Бортко как опытного человека, известного не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Центральный комитет партии с удовольствием поддержит Бортко на выборах на пост петербургского губернатора, он "наш товарищ", - заключил Юрий Афонин.
Напомним, что выборы на пост губернатора города Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. К настоящему моменту документы подали 13 кандидатов.
Владимир Бортко - кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родился в Москве в 1946 году. В 2000 году получил звание народного артиста Российской Федерации. Владимир Бортко стал известен своей режиссёрской работой в таких художественных фильмах как "Собачье сердце", "Афганский излом". За первый фильм Бортко в 1990 году был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР. В начале 2000-х годов Бортко занимается съёмками таких сериалов как Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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