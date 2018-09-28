ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин зачитывался «Евгением Онегиным» на протяжении церемонии подписания документов на саммите СНГ в Душанбе. Глава государства сначала положил книгу слева от себя, после чего поставил несколько подписей на документах, взял роман в руки и пролистал несколько страниц.

Путин отвлёкся только тогда, когда ему принесли новую порцию документов. Однако политик, справившись с их подписанием, вновь вернулся к произведению Александра Пушкина и прочитал пару строк.

Подобная ситуация повторилась ещё несколько раз по тому же сценарию, и только когда к российскому лидеру подошёл глава Молдавии Игорь Додон, Путин был вынужден отложить томик в сторону, но при этом, поднимаясь из-за стола Владимир Владимирович, взял книгу с собой. Всё то время, что длилось его общение с премьер-министром Армении Николом Пашиняном роман оставался в его руках.

Президент России честно признался в конце 2017 года ещё в ходе общения с работниками завода «Ямал СПГ», что его клонит в сон от чтения. Глава государства в ответ на просьбу одного из работников предприятия порекомендовать что-нибудь почитать в дороге предложил дать почитать то, что он сам читал в пути, а потом добавил: «Я думаю, вы через две минуты заснете. Меня тоже, как начинаю читать, все время клонит ко сну, но надо читать. Вот сейчас я читал справки, хотя я все знаю вроде, но все равно читал».

Однако Путин не раз подчёркивал, что любит историческую литературу, и в своих выступлениях неоднократно отмечал степень значимости чтения для человека, а повышение интереса к литературе называл «общенациональной задачей».

Согласно словам самого политика, он неоднократно перечитывал произведения Николая Гоголя и «каждый раз с удовольствием над ними смеялся». Российский лидер особенно выделял также произведения Александра Куприна, Антона Чехова, Льва Толстого. Однако свою любимую книгу он не назвал, объясняя это тем, что их у него слишком много.

Владимир Путин в очередной раз отметил, что сбережение русского языка, литературы и культуры страны в целом можно причислить к вопросам национальной безопасности и сохранения идентичности России в глобальном мире.