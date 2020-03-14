14.03.2020, 14:31
Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 14 марта, российский глава Владимир Путин подписал законодательный акт об изменениях в основной закон России.Ранее поправки в Конституцию были одобрены Государственной думой, Советом Федерации и органами всех субъектов государства. Теперь подписанные поправки российский лидер направит в Конституционный суд, который за неделю должен решить, соответствует ли закон главному нормативно-правовому акту страны.
В случае, если закон соответствует, Путин должен будет назначить общенародное голосование среди населения государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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