ИА «Ореанда-Новости» . В субботу, 14 марта, российский глава Владимир Путин подписал законодательный акт об изменениях в основной закон России.

Ранее поправки в Конституцию были одобрены Государственной думой, Советом Федерации и органами всех субъектов государства. Теперь подписанные поправки российский лидер направит в Конституционный суд, который за неделю должен решить, соответствует ли закон главному нормативно-правовому акту страны.В случае, если закон соответствует, Путин должен будет назначить общенародное голосование среди населения государства.