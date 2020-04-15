ИА «Ореанда-Новости». 15 апреля на выступлении с обращением президента РФ к жителям России и главам регионов Владимир Путин объявил о решении выделить регионам 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.



Стоит отметить, что главы регионов вместе с министрами должны будут решить сами, на что потратить это дополнительное финансирование. Как уточняет сам президент, это могут быть региональные меры поддержки, выплата пособий и зарплат бюджетникам, решение других социальных вопросов.

Также была принята дополнительная мера поддержки для малого и среднего бизнесов. Принято решение выделить бизнесу кредиты на выплату зарплат в апреле-мае, кредит будет выдаваться с расчётом в 12,1 тыс руб на сотрудника. Для того, чтобы рассчитывать на эту поддержку, главам фирм нужно сохранить не менее 90% от рабочих мест.